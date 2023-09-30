Вчені дослідили різні способи кинути палити і визначили 3 найефективніші

У великому огляді, що порівнював ефективність методів відмови від куріння, було виявлено три явних переможців, які успішно допомогли людям позбутися цієї шкідливої звички. Препарати "Вареніклін" і "Цитизин", а також нікотинові електронні сигарети виявилися найефективнішими серед розглянутих методів втручання, зазначила британська команда вчених.

Загалом, в аналізі були враховані дані 157 179 курців, які приймали участь у 319 рандомізованих контрольованих дослідженнях (РКД), що слідили за успішністю відмови від куріння не менше як протягом шести місяців. Про це пише Sciense Alert.

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Джеймі Хартманн-Бойс, вчений у галузі охорони здоров’я з Оксфордського університету, підкреслив, що "краще, що людина, яка курить, може зробити для свого здоров’я, — це кинути палити". Куріння залишається основною причиною захворювань і смерті, яким можна запобігти, і хоча багато людей хочуть відмовитися від цієї звички, зробити це важко.

Основний інгредієнт, який викликає звикання до куріння – це нікотин. Він є однією з найпоширеніших речовин, що викликають залежність, і займає третє місце за кількістю звикання, сильно впливаючи на мозок. За даними досліджень, лише близько 6 з 100 курців можуть відмовитися від куріння без допомоги.

Препарати "Вареніклін" і "Цитизин" діють шляхом активації нікотинових рецепторів мозку, що вивільняють дофамін під дією нікотину, і запобігають їх активації нікотином.

Дослідження показало, що не було суттєвої різниці в ефективності між "Цитизином" (торгова марка "Tabex") і "Варенікліном" (торгові марки "Chantix" і "Champix"), а також нікотиновими електронними сигаретами. За даними дослідження, близько 14% курців, які спробували покинути цю звичку за допомогою цих методів, досягли успіху протягом шести місяців або більше.

Наступним за ефективністю виявилося поєднання двох видів нікотинзамісної терапії (НЗТ), таких як нікотинові пластирі та жувальні гумки або льодяники.

Однак використання лише одного виду НЗТ, такого як пластир або жувальна гумка, вело до меншої кількості курців, які відмовилися від куріння. Приблизно 12 з 100 осіб, які використовували обидві форми НЗТ разом, досягли успіху у відмові від куріння, порівняно з приблизно 9 з 100 осіб, які використовували лише один вид НЗТ.

Дослідження також показало, що поступове зниження споживання нікотину може бути трохи ефективнішим, ніж раптова відмова. Незалежно від того, чи починає хтось лікування нікотином до або після відмови від куріння, ефективність не варіювалася в значущому обсязі.

Щодо іншого препарату під назвою "Бупропіон" (торгова марка "Wellbutrin"), він показав ефективність у відмові від куріння всього у 9% випадків.

Дослідження щодо безпеки показали, що "Бупропіон" може призвести до дуже незначного збільшення серйозних побічних ефектів порівняно з відсутністю лікування. Загалом, досліджені методи лікування були безпечними, і лише невелика кількість побічних ефектів спостерігалася в окремих випадках, хоча деякі РКД не містили даних про побічні ефекти.

Ця мета-аналітична робота надала надійні дані про ефективність різних методів відмови від куріння і може служити важливим інформаційним джерелом для медичних працівників і політиків, сприяючи боротьбі з курінням та підтримці тих, хто бажає позбутися цієї шкідливої звички.

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