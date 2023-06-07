Ученые выяснили, что искусственные подсластители повреждают ДНК: в каких продуктах содержится опасный компонент

Искусственный подсластитель сукралоза, известный под коммерческим названием "Splenda", широко применяется в продуктах, таких как диетические газированные напитки и жевательная резинка. Однако последние исследования указывают на возможность повреждения ДНК в наших клетках вследствие потребления этого подсластителя. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.

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Это серьезная проблема, поскольку ДНК содержит генетический код, влияющий на рост и поддержание функционирования нашего организма, и может вызвать многочисленные проблемы со здоровьем.

Ученые, обеспокоенные этими открытиями, призывают органы стандартизации пищевых продуктов пересмотреть безопасность и статус сукралозы в качестве подсластителя.

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Термин, используемый для описания повреждения ДНК, является "генотоксическим". В этом исследовании рассматривалась особенно сукралоза-6-ацетат, химическое соединение, которое образуется после метаболизма сукралозы в организме. Предыдущее исследование мышей, проведенное в 2018 году, указывало на это химическое соединение.

"Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило порог токсикологической обеспокоенности для генотоксических веществ на уровне 0,15 микрограмм на человека в день. Наше исследование показывает, что даже в небольших количествах сукралозы-6-ацетата, содержащегося в ежедневных напитках с сукралозой, этот порог Это еще не учитывает количество сукралозы-6-ацетата, который образуется как метаболит после потребления сукралозы", – объясняет Сьюзан Шиффман, биомедицинский инженер из Университета Северной Каролины.

Сукралоза-6-ацетат уже присутствует в этих напитках до употребления, но дальше ее количество увеличивается в наших желудках. Сукралоза фактически производится из модифицированной версии сукралозы-6-ацетата, который производится из сахарозы.

В исследовании ученые провели серию тестов на клетках крови и тканях кишечной стенки для изучения реакции на сукралозу и сукралозу-6-ацетат. Также были проведены тесты на генетическую активность кишечных клеток с использованием стандартизированных процедур анализа для выявления повреждений ДНК.

Результаты тестов подтвердили, что оба химических вещества являются генотоксическими и могут вызывать разрывы в цепях ДНК, а также приводить к увеличению экспрессии генов, связанных с воспалением, окислительным стрессом и раком. Кроме того, наблюдалось повреждение слизистой кишечника.

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"Мы обнаружили, что оба химических вещества – сахароза и сукралоза-6-ацетат – приводят к "дырявости кишечника". Они сделают стенку кишечника более проницаемой путем повреждения "плотных соединений" или интерфейсов, где клетки стенки кишечника соединяются одна из одной", – отмечает Шиффман.

Дырявый кишечник означает, что частично переваренная пища и токсины могут попадать в кровь. Это может вызвать различные заболевания и влиять на разные части тела.

Исследователи, проведшие это новое исследование, призывают людей прекратить употребление сукралозы и содержащих ее продуктов. Ранее подсластитель был одобрен регулирующими органами на основе исследований, которые показывали, что он проходит через организм без изменений – результаты, которые сейчас противоречат последним исследованиям.

Поэтому, возможно, следует пересмотреть разрешение регулирующих органов. Исследователи считают, что дальнейшие исследования могут быть более внимательны к потенциально опасному воздействию сукралозы-6-ацетата на здоровье.

"Это исследование вызывает много беспокойств по поводу потенциальных последствий сукралозы и ее метаболитов для здоровья", – говорит Шиффман.

"Настала пора пересмотреть безопасность и регулирующий статус сукралозы, поскольку появляется все больше доказательств того, что она несет значительные риски".

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