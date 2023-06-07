Вчені з'ясували, що штучні підсолоджувачі пошкоджують ДНК: в яких продуктах міститься небезпечний компонент

Штучний підсолоджувач сукралоза, відомий під комерційною назвою "Splenda", широко застосовується у продуктах, таких як дієтичні газовані напої та жувальна гумка. Однак, останні дослідження вказують на можливість пошкодження ДНК в наших клітинах внаслідок споживання цього підсолоджувача. Дослідження було опубліковано в журналі Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.

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Це серйозна проблема, оскільки ДНК містить генетичний код, який впливає на ріст і підтримку функціонування нашого організму, і може викликати численні проблеми зі здоров'ям.

Вчені, занепокоєні цими відкриттями, закликають органи стандартизації харчових продуктів переглянути безпеку та статус сукралози як підсолоджувача.

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Термін, що використовується для опису пошкодження ДНК, є "генотоксичним". У цьому дослідженні розглядалась особливо сукралоза-6-ацетат, хімічна сполука, яка утворюється після метаболізму сукралози в організмі. Попереднє дослідження на мишах, проведене у 2018 році, вказувало на цю хімічну сполуку.

"Європейське агентство з безпеки харчових продуктів встановило поріг токсикологічної занепокоєності для генотоксичних речовин на рівні 0,15 мікрограм на людину на день. Наше дослідження показує, що навіть у невеликих кількостях сукралози-6-ацетату, який міститься в щоденних напоях з сукралозою, цей поріг перевищується. Це ще не враховує кількість сукралози-6-ацетату, який утворюється як метаболіт після споживання сукралози", – пояснює Сьюзан Шиффман, біомедичний інженер з Університету Північної Кароліни.

Сукралоза-6-ацетат вже присутня у цих напоях до споживання, але далі її кількість збільшується у наших шлунках. Сукралоза фактично виготовляється з модифікованої версії сукралози-6-ацетату, який виробляється з цукру сахарози.

У дослідженні вчені провели серію тестів на клітинах крові та тканинах кишкової стінки для вивчення реакції на сукралозу та сукралозу-6-ацетат. Також були проведені тести на генетичну активність кишечникових клітин з використанням стандартизованих процедур аналізу для виявлення ДНК-пошкоджень.

Результати тестів підтвердили, що обидві хімічні речовини є генотоксичними і можуть спричиняти розриви в ланцюгах ДНК, а також призводити до збільшення експресії генів, пов'язаних з запаленням, окислювальним стресом і раком. Крім того, спостерігалося пошкодження слизової оболонки кишківника.

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"Ми виявили, що обидві хімічні речовини – сахароза та сукралоза-6-ацетат – призводять до "дірявості кишківника". Вони зроблять стінку кишківника більш проникною шляхом пошкодження "щільних з’єднань" або інтерфейсів, де клітини стінки кишківника з'єднуються одна з одною", – зазначає Шиффман.

Дірявий кишечник означає, що частково переварена їжа та токсини можуть потрапляти в кров. Це може спричинити різноманітні захворювання та впливати на різні частини тіла.

Дослідники, які провели це нове дослідження, закликають людей припинити вживання сукралози та продуктів, які її містять. Раніше підсолоджувач був схвалений регулюючими органами на основі досліджень, які показували, що він проходить через організм без змін – результати, які зараз суперечать останнім дослідженням.

Тому, можливо, потрібно переглянути дозвіл регулюючих органів. Дослідники вважають, що подальші дослідження можуть бути більш уважними до потенційно небезпечного впливу сукралози-6-ацетату на здоров'я.

"Це дослідження викликає багато занепокоєнь щодо потенційних наслідків сукралози та її метаболітів для здоров'я. Настала пора переглянути безпеку та регулюючий статус сукралози, оскільки з'являється все більше доказів того, що вона несе значні ризики", – каже Шиффман.

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