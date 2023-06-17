Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Как будут выплачивать накопительные и солидарные пенсии

Украина разработала проект пенсионной реформы, предусматривающий внедрение системы накопительных пенсий. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Верховной Рады, в течение определенного периода времени будут выплачиваться как накопительные, так и солидарные пенсии, что позволит украинцам получать два вида пенсионных выплат одновременно.

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Согласно этому законопроекту, все граждане Украины в возрасте до 55 лет будут обязаны платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Часть взносов будет уплачивать работодатель, а такую же сумму будет уплачивать государство. Иными словами, работодатель будет отчислять определенную часть заработной платы, а государство будет взносом из бюджета.

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Введение этой системы предполагает, что в этом году заработная плата каждого работника в возрасте до 55 лет будет составлять 2% и будет выплачиваться на личный счет. В следующем году эта сумма увеличится до 3%, а затем до 4%. Однако, когда будет выплачиваться только 4% на личный счет, размер второй пенсионной выплаты будет пропорционален 4% заработной платы. То есть, это может быть дополнительным платежом к общей пенсии, а не ее основной частью.

Вопросы о введении накопительных пенсий в Украине обсуждаются уже на протяжении многих лет. Однако до сих пор не было принято окончательное решение по этому поводу. С одной стороны, эта система предоставляет возможность личного скопления средств на пенсию, а с другой – существует риск того, что инфляция поменяет настоящую цена скоплений.

В прошлом году цены выросли на 26,6%. Ни один инвестиционный фонд не может обеспечить такой уровень доходности. Накопительные пенсионные фонды успешно функционируют в странах с развитым фондовым рынком, множеством инструментов накопления и минимальным уровнем инфляции.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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