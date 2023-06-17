Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Як виплачуватимуть накопичувальні та солідарні пенсії

Україна розробила проєкт пенсійної реформи, який передбачає впровадження системи накопичувальних пенсій. Згідно з законопроєктом, який був опублікований на сайті Верховної Ради, протягом певного періоду часу будуть виплачуватися як накопичувальні, так і солідарні пенсії, що дозволить українцям отримувати дві види пенсійних виплат одночасно.

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Згідно з цим законопроєктом, всі громадяни України віком до 55 років будуть зобов'язані сплачувати внески до накопичувального пенсійного фонду. Частину внесків буде сплачувати роботодавець, а таку саму суму буде сплачувати держава. Іншими словами, роботодавець буде відраховувати певну частку заробітної плати, а держава буде внеском з бюджету.

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Запровадження цієї системи передбачає, що цього року заробітна плата кожного працівника віком до 55 років буде становити 2% і буде сплачуватися на особистий рахунок. Наступного року ця сума збільшиться до 3%, а потім до 4%. Проте, коли буде виплачуватися лише 4% на особистий рахунок, розмір другої пенсійної виплати буде пропорційним до 4% заробітної плати. Тобто це може бути додатковим платежем до загальної пенсії, а не її основною частиною.

Питання про введення накопичувальних пенсій в Україні обговорюються вже протягом багатьох років. Однак досі не було прийнято остаточного рішення щодо цього. З одного боку, ця система надає можливість особистого накопичення коштів на пенсію, а з іншого – існує ризик того, що інфляція змінить реальну вартість накопичень.

У минулому році ціни зросли на 26,6%. Жоден інвестиційний фонд не може забезпечити такий рівень прибутковості. Накопичувальні пенсійні фонди успішно функціонують у країнах з розвиненим фондовим ринком, багатьма інструментами накопичення та мінімальним рівнем інфляції.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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