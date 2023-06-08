Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 'мертвой точки'

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище достиг ниже "мертвой точки". Речь идет о показателе 12,5 метра.

Размыв станции будет продолжаться. Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Под водой сейчас находится половина станции, вторая половина на 70% в воде. Земляной участок между шлюзом и станцией также будет размыт водой", – отметил он.

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Сирота добавил, что "мертвая точка" составляет 12,7 метра, когда еще можно производить водозабор в населенные пункты и для Запорожской АЭС для охлаждения. По его словам, сброс воды из водохранилища происходит с интенсивностью около 1 метра в сутки.

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Ожидается, что водохранилище потеряет еще около 8,5 метров воды от уровня, который был до подрыва.

"С такими темпами, ожидается, что сброс воды будет происходить еще около 7-8 дней", – пояснил гендиректор.

Сирота отметил, что сейчас разрабатывается проект ремонта гидроэлектростанции и проект перемычки. Это займет несколько месяцев при условии работы 24 часов в сутки.

В свою очередь строительство новой ГЭС и демонтаж разрушенной в Новой Каховке займет около 5 лет, также при очень плотном графике работы.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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