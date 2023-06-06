В оккупированном Крыму после подрыва Каховской ГЭС начались проблемы с водой (фото и видео)

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области в воду из Днепра попали 150 тонн машинного масла. Есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн загрязняющих веществ.

Об этом стало известно после заседания СНБО, проведенного президентом Владимиром Зеленским. В ОП отметили, что в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов Херсонской области.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что из-за подрыва Каховской ГЭС оккупированный Крым и часть Херсонской области могут остаться без воды.

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А начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что подрыв Каховской ГЭС станет экологической катастрофой, ведь полуостров Крым на несколько лет останется без воды.

"Крым очень зависит от водоснабжения из Каховской ГЭС. Кому они сделали хуже, хочется спросить", - прокомментировала она действия россиян.

Жители Крыма уже начали массово запасаться питьевой водой. Некоторые публикуют фото и видео волы из кранов, заявляя, что ее состояние значительно ухудшилось.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что "угрозы подтопления в Крыму нет".

"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в канале – около 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые раньше были заполнены на 15-20%, сейчас имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно", – заверил он.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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