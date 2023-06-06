В окупованому Криму після підриву Каховської ГЕС почалися проблеми з водою (фото та відео)

Після підриву дамби Каховської ГЕС у Херсонській області у воду з Дніпра потрапили 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн забруднюючих речовин.

Про це стало відомо після засідання РНБО, яке провів президент Володимир Зеленський. В ОП зазначили, що у зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів Херсонської області.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що через підрив Каховської ГЕС окупований Крим та частина Херсонської області можуть залишитися без води.

Відео дня

Читайте також: "Неосяжний рівень клоунізму": ООН рознесли в коментарях за пост про день російської мови під час підриву Каховської ГЕС

А начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що підрив Каховської ГЕС стане екологічною катастрофою, адже півострів Крим на кілька років залишиться без води.

"Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати", – прокоментувала вона дії росіян.

Мешканці Криму тим часом вже почали масово запасатися питною водою. Дехто публікує фото та відео воли з кранів, заявляючи, що її стан значно погіршився.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що "загрози підтоплення у Криму немає".

"Проте є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме. Нині запаси води у каналі – близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо", – запевнив він.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

У МАГАТЕ поки не помітили загроз для Запорізької АЕС, агенція заявила про постійний моніторинг ситуації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!