В ПФУ ответили, как не потерять субсидию при покупке недвижимости от 100 тыс. грн.
Пенсионный фонд Украины определил условие, при котором граждане могут получить жилищную субсидию при приобретении недвижимости стоимостью более 100 тысяч гривен.
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По информации портала "Волна", ссылающегося на объяснения экспертов ПФУ, для назначения субсидии необходимо иметь документальное подтверждение того, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома.
Дополнительным важным условием является то, что вновь приобретенное жилье должно быть единственным жилым помещением в собственности личности. При этом доходы от продаж не учитываются в совокупном доходе домохозяйства.
Это правило, как указано в ПФУ, закреплено в пункте 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848.
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