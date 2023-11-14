У ПФУ відповіли, як не втратити субсидію при купівлі нерухомості від 100 тис. грн

Пенсійний фонд України визначив умову, за якої громадяни можуть отримати житлову субсидію при придбанні нерухомості вартістю понад 100 тисяч гривень.

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За інформацією порталу "Хвиля", яке посилається на пояснення експертів ПФУ, для призначення субсидії необхідно мати документальне підтвердження того, що нове житло було придбано протягом шести місяців після продажу іншої квартири або будинку.

Додатковою важливою умовою є те, що новопридбане житло повинно бути єдиним житловим приміщенням у власності особи. При цьому доходи від таких продажів не враховуються у сукупному доході домогосподарства.

Це правило, як вказано в ПФУ, закріплене в пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, що було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.

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