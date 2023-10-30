В ПФУ ответили, назначат ли субсидию, если один из членов домохозяйства состоял на учете в центре занятости

Украинцы, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить жилищную субсидию от государства. Однако для того, чтобы соответствовать критериям назначения этой субсидии, необходимо учитывать некоторые факторы, в частности, учетную активность в центре занятости.

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Пенсионный фонд Украины дал объяснение относительно того, будет ли назначена субсидия, если в течение периода, за который рассматривают доходы для назначения жилищной субсидии, один из членов домохозяйства был зарегистрирован в центре занятости как безработный.

Согласно уточнениям, если гражданин в течение периода, за который учитываются доходы при назначении жилищной субсидии, в течение не менее одного месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, то жилищная субсидия для домохозяйства будет назначена. Эта информация базируется на подпункте 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, одобренном постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года под номером 848.

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