У ПФУ відповіли, чи призначать субсидію, якщо один з членів домогосподарства знаходився на обліку в центрі зайнятості

Українці, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги, мають можливість отримати житлову субсидію від держави. Проте для того, щоб відповідати критеріям призначення цієї субсидії, необхідно враховувати деякі фактори, зокрема облікову активність в центрі зайнятості.

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Пенсійний фонд України надав пояснення стосовно того, чи буде призначена субсидія, якщо протягом періоду, за який розглядають доходи для призначення житлової субсидії, один із членів домогосподарства був зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний.

Згідно з уточненнями, якщо громадянин протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії, протягом не менше ніж одного місяця був зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, то житлова субсидія для домогосподарства буде призначена. Ця інформація базується на підпункті 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, яке було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року під номером 848.

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