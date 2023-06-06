В середине июня ожидается мощная магнитная буря: названа дата

В середине июня Землю покроет довольно сильная магнитная буря. В это время лучше позаботиться о своем здоровье и избегать стрессовых ситуаций.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обновило информацию о космической погоде в течение июня 2023 года. Данные появились на сайте Meteoagent.

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Магнитная буря мощностью в 4 балла продлится 16 июня. В это время люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря продлится с 18 по 20 июня. В остальное время прогнозируют слабые и средней силы метеоудары.

Календарь магнитных бурь на июнь:

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллах: 18-20 июня.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Употребляйте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Потребляйте больше сезонных овощей и зелени, меньше – жареной, острой и жирной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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