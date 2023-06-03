В Турции нашли грамоту возрастом 2000 лет: позволяла воину жениться

Во время раскопок в городе Перре на территории современной Турции археологи нашли бронзовую пластину возрастом почти две тысячи лет, которую выдали солдату по имени Калцилий Антик после 20 лет службы в армии. В грамоте было указано, что он получает римское гражданство и право на брак.

Об этом пишет Hurriyet Daily News.

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"Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана", – сообщил директор Адиаманского археологического музея Мехмет Алкан.

Ученые заявили, что в общей сложности создали около ста тысяч таких грамот, но большая часть была перетоплена. На сегодняшний день насчитывается около 800 таких грамот.

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