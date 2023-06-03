У Туреччині знайшли грамоту віком 2000 років: дозволяла воїну одружуватись

Під час розкопок у місті Перре на території сучасної Туреччини археологи знайшли бронзову пластину віком майже дві тисячі років, яку видали солдату на ім'я Калцилій Антик після 20 років служби в армії. У грамоті будо вказано, що він отримує римське громадянство та право на шлюб.

Про це пише Hurriyet Daily News.

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"Ми встановили, що нагороду було вручено у 123 році нашої ери під час правління римського імператора Адріана", – повідомив директор Адіаманського археологічного музею Мехмет Алкан.

Науковці заявили, що загалом створили близько ста тисяч таких грамот, але більша частина була перетоплена. На сьогоднішній день налічується близько 800 таких грамот.

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