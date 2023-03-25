В Украине могут вырасти тарифы на свет: о чем сказали в Кабмине

В Кабмине намекнули на возможную дату смены тарифов. Речь идет о повышении цен на электроэнергию для населения.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на свет будут постоянными до окончания отопительного сезона. Об этом он заявил во время заседания правительства.

Глава Кабмина указал, что власти продолжили действие льготных тарифов на электроэнергию.

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"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", – подчеркнул Шмыгаль.

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Он отметил, что механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

"То есть, цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", – уточнил премьер.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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