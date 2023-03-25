В Україні можуть зрости тарифи на світло: про що сказали в Кабміні

У Кабміні натякнули на можливу дату зміни тарифів. Йдеться про підвищення цін на електроенергію для населення.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, тарифи на світло будуть сталими до закінчення опалювального сезону. Про це він заявив під час засідання уряду.

Глава Кабміну вказав, що влада продовжила дію пільгових тарифів на електроенергію.

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"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження", – наголосив Шмигаль.

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Він зазначив, що механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.

"Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", – уточнив прем'єр.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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