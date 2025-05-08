В Украине стартовали продажи популярного весеннего овоща: почему цены в несколько раз выше импорта

На украинский рынок начал поступать один из самых ожидаемых весенних продуктов – молодой картофель. Однако сейчас цена на отечественный продукт в 2-3,8 раза превышает стоимость импортного. В то же время уже к середине месяца ожидается существенное удешевление – минимум вдвое.

По данным AgroReview, на украинских рынках и в супермаркетах молодой картофель отечественного производства сейчас стоит от 95 до 140 гривен за килограмм. В то же время импортная продукция из Израиля и Египта продается значительно дешевле – по 36-42 гривны за килограмм. Это почти равно стоимости прошлогоднего картофеля, который сейчас реализуют в среднем по 33 гривни за килограмм.

Сергей Рыбалко, руководитель фермерского хозяйства на Житомирщине, объясняет высокие цены на отечественный молодой картофель высокими затратами на его выращивание и небольшим количеством предложения. В то же время он предполагает, что уже в середине мая стоимость картофеля, выращенного под агроволокном, может снизиться минимум вдвое. Однако окончательная цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

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Сообщается, что средний ежедневный уровень потребления молодого картофеля составляет около 5 тонн. Такой объем свидетельствует о невысоком спросе в масштабах страны, ведь украинцы в большинстве своем покупают ее не для хранения, а чтобы просто попробовать первый урожай.

Из-за высокой стоимости значительная часть молодого картофеля остается нереализованной и впоследствии портится. Как отмечает Сергей Рыбалко, для большинства людей "старый картофель – это еда, а молодой – только вкусняк", поэтому большого спроса на него не наблюдается.

К тому же в торговых сетях сейчас представлен импортный картофель, который, хотя и продается как молодой, на самом деле таковым не является. Ее выращивают с меньшими затратами, что делает ее значительно дешевле – себестоимость такой продукции почти втрое ниже украинского молодого картофеля.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой популярный овощ стал намного доступнее для украинцев.

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