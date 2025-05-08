В Україні стартував продаж популярного весняного овочу: чому ціни у кілька разів вищі за імпорт

На український ринок почав надходити один з найочікуваніших весняних продуктів – молода картопля. Проте наразі ціна на вітчизняний продукт у 2–3,8 раза перевищує вартість імпортного. Водночас уже до середини місяця очікується суттєве здешевлення – щонайменше вдвічі.

За даними AgroReview, на українських ринках і в супермаркетах молода картопля вітчизняного виробництва наразі коштує від 95 до 140 гривень за кілограм. У той же час імпортна продукція з Ізраїлю та Єгипту продається значно дешевше – по 36–42 гривні за кілограм. Це майже дорівнює вартості минулорічної картоплі, яку наразі реалізують у середньому за 33 гривні за кілограм.

Сергій Рибалко, керівник фермерського господарства на Житомирщині, пояснює високі ціни на вітчизняну молоду картоплю високими витратами на її вирощування та невеликою кількістю пропозиції. Водночас він припускає, що вже в середині травня вартість картоплі, вирощеної під агроволокном, може знизитися щонайменше вдвічі. Однак остаточна ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

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Повідомляється, що середній щоденний рівень споживання молодої картоплі в Україні складає близько 5 тонн. Такий обсяг свідчить про невисокий попит у масштабах країни, адже українці здебільшого купують її не для зберігання, а щоб просто спробувати перший врожай.

Через високу вартість значна частина молодої картоплі залишається нереалізованою і згодом псується. Як зазначає Сергій Рибалко, для більшості людей "стара картопля – це їжа, а молода – лише смаколик", тож великого попиту на неї не спостерігається.

До того ж у торговельних мережах нині представлена імпортна картопля, яка, хоча і продається як молода, насправді такою не є. Її вирощують із меншими витратами, що робить її значно дешевшою – собівартість такої продукції майже втричі нижча за українську молоду картоплю.

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