Вкус Франции: рецепт лукового пирога
Луковый пирог – классическое блюдо французской кухни. Он просто готовится и всегда выходит. Есть его можно как самостоятельное блюдо, а также с супом. Вкусный как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
Для теста:
– 100 г масла или маргарина
– 100 г сметаны
– 1 ч. ложка разрыхлителя
– щепотка соли, мука
Для начинки:
– 6-7 средних луковиц
– масло, сливочное масло для жарки
– соль, специи
Для заливки:
– 100 мл сметаны
– 2 куриных яйца
– 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Замесите крутое, отлипающее от рук тесто из мягкого масла (маргарина), сметаны, разрыхлителя, соли и муки.
2. Тесто раскатайте, выложите в форму, разровняйте, сделайте бортики. Поставьте в прохладное место на 30-40 минут.
3. Приготовьте начинку. Налейте на сковороду небольшое количество масла и обжарьте на нем порезанный полукольцами лук до золотистого цвета. Под конец добавьте ложку сливочного масла и специи.
4. Выложите лук на тесто.
Читайте также: Как приготовить быстрый пирог с луком и яйцом.
5. Приготовьте заливку.
6. Взбейте яйца со сметаной, посолите. Вылейте на лук.
7. Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку. Через 10 мин. убавьте температуру до 180.
8. Натрите сыр.
9. Когда пирог будет почти готов – посыпьте его сыром и поставьте обратно в духовку, пока сыр не расплавится.
Попытайтесь также приготовить традиционный суп пищу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !