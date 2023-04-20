Вкус Франции: рецепт лукового пирога

Луковый пирог – классическое блюдо французской кухни. Он просто готовится и всегда выходит. Есть его можно как самостоятельное блюдо, а также с супом. Вкусный как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

Для теста:

– 100 г масла или маргарина

– 100 г сметаны

– 1 ч. ложка разрыхлителя

– щепотка соли, мука

Для начинки:

– 6-7 средних луковиц

– масло, сливочное масло для жарки

– соль, специи

Для заливки:

– 100 мл сметаны

– 2 куриных яйца

– 100 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Замесите крутое, отлипающее от рук тесто из мягкого масла (маргарина), сметаны, разрыхлителя, соли и муки.

2. Тесто раскатайте, выложите в форму, разровняйте, сделайте бортики. Поставьте в прохладное место на 30-40 минут.

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3. Приготовьте начинку. Налейте на сковороду небольшое количество масла и обжарьте на нем порезанный полукольцами лук до золотистого цвета. Под конец добавьте ложку сливочного масла и специи.

4. Выложите лук на тесто.

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5. Приготовьте заливку.

6. Взбейте яйца со сметаной, посолите. Вылейте на лук.

7. Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку. Через 10 мин. убавьте температуру до 180.

8. Натрите сыр.

9. Когда пирог будет почти готов – посыпьте его сыром и поставьте обратно в духовку, пока сыр не расплавится.

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