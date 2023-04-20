Смак Франції: рецепт цибулевого пирога

Цибулевий пиріг – класична страва французької кухні. Він просто готуються та завжди виходить. Їсти його можна як самостійну страву, а також із супом. Смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти:

Для тіста:

– 100 г масла чи маргарину

– 100 г сметани

– 1 ч. ложка розпушувача

– дрібка солі, борошно

Для начинки:

– 6-7 середніх цибулин

– олія, вершкове масло для смаження

– Сіль, спеції

Для заливки:

– 100 мл сметани

– 2 курячих яйця

– 100 г твердого сиру

Спосіб приготування:

1. Замісіть круте, відлипаюче від рук тісто з м’якого масла (маргарину), сметани, розпушувача, солі та борошна.

2. Тісто розкатайте, викладіть у форму, розрівняйте, зробіть бортики. Поставте у холодне місце на 30-40 хвилин.

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3. Приготуйте начинку. Налийте на сковорідку невелику кількість олії та обсмажте на ній порізану півкільцями цибулю до золотистого кольору. Під кінець додайте ложку вершкового масла та спеції.

4. Викладіть цибулю на тісто.

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5. Приготуйте заливку.

6. Збийте яйця зі сметаною, посоліть. Вилийте на цибулю.

7. Відправте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку. Через 10 хв. зменшіть температуру до 180.

8. Натріть сир.

9. Коли пиріг буде майже готовий – посипте його сиром та поставте назад у духовку, доки сир не розплавиться.

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