Воины Бердянского батальона из дрона забросили оккупантам в укрытие взрывчатку: видео

Воины Бердянского батальона территориальной обороны эффектно уничтожили оккупантов с помощью дрона. Враг не смог даже укрыться в своем укрытии.

Об этом сообщили на Facebook-странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны. Там заметили, оккупанты нигде не будут иметь покоя.

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"Воины Бердянского батальона территориальной обороны напоминают: "Где бы не ступила нога оккупанта повсюду под ним будет гореть земля и нигде он не будет покоя!" Вместе победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении

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Напомним, что военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и боеприпасов.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украине нужно отвоевать оккупированный Россией Крым до лета. При этом он сомневается, что российский диктатор попытается вернуть полуостров решится применить ядерное оружие.

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