Воїни Бердянського батальйону з дрону закинули окупантам у схованку вибухівку: відео

Воїни Бердянського батальйону територіальної оборони ефектно знищили окупантів з допомогою дрона. Ворог не зміг навіть сховатися у своєму укритті.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Там зауважили, окупанти ніде не будуть мати спокою.

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"Воїни Бердянського батальйону територіальної оборони нагадують: "Де б не ступила нога окупанта всюди під ним горітиме земля і ніде він не матиме спокою!" Разом переможемо! Слава Україні!" – йдеться у дописі

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Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні потрібно відвоювати окупований росією Крим до літа. При цьому він сумнівається, що російський диктатор за спробу повернути півострів наважиться застосувати ядерну зброю.

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