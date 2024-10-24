Обстрел участка между Николаевом и Херсоном: 'Укрзализныця' завершила восстановление поврежденных путей

Из-за обстрела российскими войсками железнодорожного пути на участке Николаев-Херсон Укрзализныця временно изменила схему пассажирских перевозок на этом направлении. По сообщению компании, поезда будут курсировать только в Николаев, откуда пассажиры смогут добраться до Херсона автобусами.

Пока это касается 78 пассажиров, которым обещают обеспечить максимально комфортные условия перевозки. Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

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Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденного участка пути. В Укрзализныци надеются возобновить полноценное железнодорожное сообщение до времени обратного рейса.

Позже, в Укрзализныце сообщили, что железнодорожники завершили восстановление поврежденной инфраструктуры из-за вражеских обстрелов на участке между Николаевом и Херсоном.

Напомним, армия РФ ударила по Черкасщине, есть попадания по вокзалу, предприятию, повреждены дом и автомобили.

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