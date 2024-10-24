Обстріл дільниці між Миколаєвом та Херсоном: 'Укрзалізниця' завершила відновлення пошкоджених колій

Через обстріл російськими військами залізничної колії на ділянці Миколаїв-Херсон Укрзалізниця тимчасово змінила схему пасажирських перевезень на цьому напрямку. За повідомленням компанії, потяги курсуватимуть лише до Миколаєва, звідки пасажири зможуть дістатися Херсона автобусами.

Наразі це стосується 78 пасажирів, яким обіцяють забезпечити максимально комфортні умови перевезення. Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

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Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки колії. В Укрзалізниці сподіваються відновити повноцінне залізничне сполучення до часу зворотного рейсу.Всіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинились в Миколаєві через ворожий обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською ОВА успішно пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто.

Пізніше, в Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Нагадаємо, армія рф вдарила по Черкащині, є влучання по вокзалу, підприємству, пошкоджені будинок та автівки.

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