Вскоре пятибалльная магнитная буря накроет Землю
20 августа Землю накрыла пятибалльная магнитная буря, которая снова обострится через пару дней. В настоящее время люди могут испытывать ухудшение самочувствия и головные боли.
По данным Meteoagent, опасный период не завершится 20 августа, хотя и на следующий день ожидается трехбалльная магнитная буря. Уже 22 августа снова будет метеоудар в 5 баллов.
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Календарь магнитных бурь на август
- 20, 22 августа – сильная магнитная буря (5 баллов);
- 21 августа – магнитная буря в 3 балла;
- 23-25 августа – слабая магнитная буря (2 балла);
- 26 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);
- 27-31 августа – слабые метеоудары в 1-2 балла.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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