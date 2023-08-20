Вскоре пятибалльная магнитная буря накроет Землю

20 августа Землю накрыла пятибалльная магнитная буря, которая снова обострится через пару дней. В настоящее время люди могут испытывать ухудшение самочувствия и головные боли.

По данным Meteoagent, опасный период не завершится 20 августа, хотя и на следующий день ожидается трехбалльная магнитная буря. Уже 22 августа снова будет метеоудар в 5 баллов.

Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"

Календарь магнитных бурь на август

20, 22 августа – сильная магнитная буря (5 баллов);

21 августа – магнитная буря в 3 балла;

Видео дня

23-25 августа – слабая магнитная буря (2 балла);

26 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);

27-31 августа – слабые метеоудары в 1-2 балла.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!