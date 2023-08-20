Незабаром п'ятибальна магнітна буря накриє Землю

20 серпня Землю накрила п'ятибальна магнітна буря, яка знову загостриться через пару днів. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.

За даними Meteoagent, небезпечний період не завершиться 20 серпня, хоч і наступна дня очікується трибальна магнітна буря. Вже 22 серпня знову буде метеоудар у 5 балів.

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Календар магнітних бур на серпень

20, 22 серпня – сильна магнітна буря (5 балів);

21 серпня – магнітна буря у 3 бали;

23-25 серпня – слабка магнітна буря (2 бали);

Відео дня

26 серпня – магнітна буря середньої потужності (4 бали);

27-31 серпня – слабкі метеоудари в 1-2 бали.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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