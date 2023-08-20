Языковед объяснил, почему красная смородина имеет несколько названий, и какая из них правильная

В Украине смородина достаточно распространенной и узнаваемой ягодой. Она бывает черной, красной и белой.

Впрочем, только черную смородину правильно называть "смородиной". Об этом рассказал исследователь языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Он отметил, что растения принадлежат к одной семье крыжовниковых. Впрочем, в украинском бытовом языке установились два названия – "порічка" и "смородина".

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Авраменко объяснил происхождение названия "смородина". Если потереть листья растения с черными ягодами, то можно почувствовать специфический запах.

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"В древности "смердіти" означало "сильно пахнуть". А уже со временем это слово приобрело значение "неприятно пахнуть", – рассказал языковед.

Авраменко подчеркнул, что в украинском языке можно использовать название "смородина" и "порічка". Первую употребляют в отношении черных ягод, а вторую – в отношении красных и белых.

"Название "смородина" образовано от предлога "по" и существительного "річка". А действительно, в природе это растение растет в основном у рек", – добавил он.

Напомним, ранее Авраменко объяснил, как правильно перевести русское выражение "один и тот же человек".

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