Мовознавець пояснив, чому червона смородина має декілька назв, та яка з них правильна

В Україні смородина є досить розповсюдженою та впізнаваною ягодою. Вона буває чорною, червоною та білою.

Втім, лише чорну смородину правильно називати "смородиною". Про це розповів дослідник мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що рослини належать до однієї родини аґрусових. Втім, в українській побутовій мові усталилися дві назви – "порічка" і "смородина".

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Авраменко пояснив походження назви "смородина". Якщо потерти листя рослини з чорними ягодами, можна відчути специфічний запах.

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"В давнину "смердіти" означало "сильно пахнути". А вже з часом це слово набуло значення "неприємно пахнути", – розповів мовознавець.

Авраменко наголосив, що в українській мові можна використовувати назву "смородина" та "порічки". Першу вживають щодо чорних ягід, а другу – щодо червоних і білих.

"Назва "порічка" утворена від прийменника "по" та іменника "річка". А і справді, у природі ця рослина росте здебільшого біля річок", – додав він.

Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, як правильно перекласти російський вираз "один и тот же человек".

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