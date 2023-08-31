Языковед объяснил разницу между словами 'малюнок' и 'рисунок'

В украинском языке существуют слова "малюнок" и "рисунок". Часто люди неправильно используют их для обозначения графических изображений.

Языковед Александр Авраменко объяснил разницу между этими словами для "Сніданку з 1+1". По его словам, каждый из этих терминов имеет свои особенности использования.

"Малюнок и рисунок отличаются техникой создания изображения на плоскости. Слово "рисунок" имеет тот же корень, что и в существительном "риска". Следовательно, изображение нанесенное линиями или штрихами называется рисунком", – отметил исследователь языка.

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Авраменко подчеркнул, что словом "малюнок" в свою очередь обозначают цветные изображения, выполненные красками или акварелью.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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