Мовознавець пояснив різницю між словами 'малюнок' та 'рисунок'

В українській мові існують слова "малюнок" та "рисунок". Часто люди неправильно вживають їх для позначення графічних зображень.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив різницю між цими словами для "Сніданку з 1+1". За його словами, кожен з цих термінів має свої особливості використання.

"Малюнок і рисунок відрізняються технікою створення зображення на площині. Слово "рисунок" має той самий корінь, що й в іменнику "риска". Отже, зображення нанесене лініями або штрихами називається рисунком", – зазначив дослідник мови.

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Авраменко наголосив, що словом "малюнок" своєю чергою позначають кольорові зображення, виконані фарбами чи аквареллю.

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