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За 13,2 миллиарда световых лет от нас астрономы обнаружили древнейшие звездные люльки, где рождаются новые светила (фото)

Игорь Романько

Ученые из обсерватории ALMA обнаружили места, где рождаются звезды

Астрономы совершили увлекательное открытие, обнаружив древнейшие звездные люльки в галактике, расположенной на расстоянии более 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Эти люльки являются молекулярными облаками, состоящими из сконденсированного межзвездного газа, где рождаются новые звезды. С помощью радиообсерватории ALMA астрономам удалось совершить это уникальное открытие.

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Исследования молодых галактик, существовавших несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, свидетельствуют о том, что в столь короткий промежуток времени у них уже было сформировано много звезд. Астрономы считают, что причиной этого являются особенности межзвездной среды, в которой возникали первые звезды, а также характеристики самого процесса звездообразования, обогащающего галактики разнообразными химическими элементами из-за взрывов сверхновых звезд.

Однако большинство далеких галактик до сих пор остаются малоизвестными, и астрономам известна только общая масса их звезд, тогда как информацию об условиях звездообразования можно получить из распределения газа и пыли в галактиках. Благодаря радиообсерватории ALMA японским астрономам из Нагойского университета удалось наблюдать процессы, связанные с формированием звезд, в галактике, которая существовала всего 646 миллионов лет после Большого взрыва.

Объектом наблюдений стала галактика MACS0416_Y1, находящаяся в созвездии Эридан. По оценкам, в этой галактике есть много молодых звезд, которые моложе четырех миллионов лет, и наблюдается высокая скорость звездообразования — от 60 до 230 масс Солнца в год. С помощью спектрального анализа излучения галактики, астрономы ALMA обнаружили линии, характерные для ионизированного водорода и углерода, часто сопровождающие процесс звездообразования. Из этих наблюдений они смогли определить по меньшей мере три молекулярных облака в галактике MACS0416_Y1. Более подробные исследования их структуры, по мнению ученых, сможет осуществить космический телескоп "Джеймс Уэбб".

За 13,2 миллиарда световых лет от нас астрономы обнаружили древнейшие звездные люльки, где рождаются новые светила (фото)

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