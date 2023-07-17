За 13,2 миллиарда световых лет от нас астрономы обнаружили древнейшие звездные люльки, где рождаются новые светила (фото)

Астрономы совершили увлекательное открытие, обнаружив древнейшие звездные люльки в галактике, расположенной на расстоянии более 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Эти люльки являются молекулярными облаками, состоящими из сконденсированного межзвездного газа, где рождаются новые звезды. С помощью радиообсерватории ALMA астрономам удалось совершить это уникальное открытие.

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Исследования молодых галактик, существовавших несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, свидетельствуют о том, что в столь короткий промежуток времени у них уже было сформировано много звезд. Астрономы считают, что причиной этого являются особенности межзвездной среды, в которой возникали первые звезды, а также характеристики самого процесса звездообразования, обогащающего галактики разнообразными химическими элементами из-за взрывов сверхновых звезд.

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Однако большинство далеких галактик до сих пор остаются малоизвестными, и астрономам известна только общая масса их звезд, тогда как информацию об условиях звездообразования можно получить из распределения газа и пыли в галактиках. Благодаря радиообсерватории ALMA японским астрономам из Нагойского университета удалось наблюдать процессы, связанные с формированием звезд, в галактике, которая существовала всего 646 миллионов лет после Большого взрыва.

Объектом наблюдений стала галактика MACS0416_Y1, находящаяся в созвездии Эридан. По оценкам, в этой галактике есть много молодых звезд, которые моложе четырех миллионов лет, и наблюдается высокая скорость звездообразования — от 60 до 230 масс Солнца в год. С помощью спектрального анализа излучения галактики, астрономы ALMA обнаружили линии, характерные для ионизированного водорода и углерода, часто сопровождающие процесс звездообразования. Из этих наблюдений они смогли определить по меньшей мере три молекулярных облака в галактике MACS0416_Y1. Более подробные исследования их структуры, по мнению ученых, сможет осуществить космический телескоп "Джеймс Уэбб".

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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