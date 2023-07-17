За 13,2 мільярда світлових років від нас астрономи виявили найдавніші зоряні колиски, де народжуються нові світила (фото)

Астрономи зробили захоплююче відкриття, виявивши найдавніші зоряні колиски у галактиці, розташованій на відстані понад 13,2 мільярда світлових років від Землі. Ці колиски є молекулярними хмарами, що складаються зі сконденсованого міжзоряного газу, де народжуються нові зорі. За допомогою радіообсерваторії ALMA астрономам вдалося зробити це унікальне відкриття.

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Дослідження молодих галактик, які існували кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, свідчать про те, що в такий короткий проміжок часу в них вже було сформовано багато зірок. Астрономи вважають, що причиною цього є особливості міжзоряного середовища, в якому виникали перші зорі, а також характеристики самого процесу зореутворення, який збагачує галактики різноманітними хімічними елементами через вибухи наднових зір.

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Проте більшість далеких галактик до сьогодні залишаються маловідомими, і астрономам відома лише загальна маса їх зірок, тоді як інформацію про умови зореутворення можна отримати з розподілу газу і пилу у галактиках. Завдяки радіообсерваторії ALMA японським астрономам з Наґойського університету вдалося спостерігати процеси, пов'язані з формуванням зірок, у галактиці, яка існувала всього 646 мільйонів років після Великого вибуху.

Об'єктом спостережень стала галактика MACS0416_Y1, що знаходиться у сузір'ї Ерідан. За оцінками, у цій галактиці маємо багато молодих зірок, які є молодшими за чотири мільйони років, і спостерігається висока швидкість зореутворення — від 60 до 230 мас Сонця на рік. За допомогою спектрального аналізу випромінювання галактики, астрономи ALMA виявили лінії, характерні для іонізованого водню та вуглецю, що часто супроводжують процес зореутворення. Із цих спостережень вони змогли визначити принаймні три молекулярні хмари у галактиці MACS0416_Y1. Детальніші дослідження їх структури, на думку вчених, зможе здійснити космічний телескоп "Джеймс Вебб".

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