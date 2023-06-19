Землю всколыхнула очень сильная магнитная буря: советы, чтобы чувствовать себя лучше в опасные дни

С 18 июня Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до 20 июня. В это время люди могут ощущать ухудшение самочувствия, обострение болезней, общую слабость и раздражительность.

Об этом сообщает Meteoagent. Данные о космической погоде отслеживают ученые и они не являются постоянными.

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Мощность трехдневного метеоудара будет составлять 5 баллов из 10. За весь июнь – это сильнейшая магнитная буря. В другие дни луны будет спокойно.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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