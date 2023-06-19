Землю сколихнула дуже сильна магнітна буря: поради, щоб почуватися краще в небезпечні дні

Від 18 червня Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме до 20 червня. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття, загострення хвороб, загальну слабкість та дратівливість.

Про це повідомляє Meteoagent. Дані про космічну погоду відстежують вчені і вони не є постійними.

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Потужність триденного метеоудару становитиме 5 балів з 10. За весь червень – це найсильніша магнітна буря. В інші дні місяця буде спокійно.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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