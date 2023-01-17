'12 убиты, еще 17 – ранены': пограничники отбили наступление оккупантов вблизи Бахмута (видео)

Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов вблизи Бахмута. Нашим защитникам удалось отразить российское нападение и нанести врагу значительные потери.

По предварительным данным, по меньшей мере 12 оккупантов погибли, еще 17 получили ранения. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Вчера в течение дня пограничники отбивали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники отработали по врагу из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны.

На видео можно увидеть работу украинских пограничников. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дрона похитили рацию оккупанта.

Накануне украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

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