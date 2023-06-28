5 предметов, которые нужно держать в кошельке для привлечения денег

Талисманы для денег - Как привлечь деньги и стать богатым - 5 предметов для привлечения денег

Некоторые предметы будут привлекать удачу и благополучие. Такие талисманы нужно держать в кошельке для привлечения богатства.

Они должны привлекать положительную энергетику и создавать условия для процветания. Об этом пишет Sante Plus.

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Держите в кошельке следующих 5 предметов:

Темный камень.

Серебряный ладан.

Зеленая свеча.

Сверкающий кристалл.

Монета, валюту которой вы хотите иметь больше всего.

Другие советы по привлечению удачи и богатства

Интерьер дома, загроможденность жилых помещений также влияют на ваше благополучие и богатство. Чтобы вовлечь удачу в дом, нужно гармонизировать и сбалансировать положительные энергии. Вот несколько секретов, которыми поделились знатоки фэн-шуй:

1. Держите свой дом всегда в чистоте. Гигиена – это здоровье! Чистота – залог здоровья тела и духа. Все должно быть аккуратным на своих местах. Не переполняйте свои жилые помещения, иначе вы задохнетесь. Хаотическая среда привлекает только конфликты, отрицательные вибрации и неудачи.

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2. Выкрасьте стены в цвет года. У вас смелая душа и вы часто любите обновлять свой интерьер? Сделайте ставку на Very Peri – оттенок, очень похожий на сиреневый, мягкий и теплый. Превращать свою квартиру в "фиалку", конечно, тоже не стоит, достаточно нескольких участков стены.

3. Откройте свои окна. Дома нужно дышать, так возьмите за привычку ежедневно проветривать дом.

С точки зрения фэн-шуй, простое действие открывания окон также является очень хорошим способом приветствовать хорошую энергию, счастье и богатство в вашем доме. Но не забудьте закрыть их после заката и не открывать дверь в то же время.

4. Избегайте протекания воды. Речь идет не только о досадных протеканиях в сантехнике, но и о ненужном расходе воды.

Как объясняет китайское учение фэн-шуй, вода может протекать, но не без причины. Если вы будете делать это умеренно, вы не только привлечете удачу, но и защитите планету.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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