6 самых эффективных советов, которые помогут продлить срок службы батареи смартфона

В последнее время операционная система Android и базирующиеся на нее смартфоны значительно прогрессировали. Однако, среди самых больших проблем остается аккумулятор гаджета, поскольку мало какой из них может похвастаться достаточной автономностью.

Не смотря на это, Android сохраняет свою популярность, потому что он составляет основу для десятков производителей смартфонов, что позволяет пользователям выбирать гаджет по желаемой цене и с большим количеством бесплатных приложений для установки на ОС. Хотя ранее мобильные телефоны обладали лучшей автономностью, необходимо знать, как сохранить зарядку смартфона, особенно с учетом его большого экрана и мощности.

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Удалите фирменные ненужные программы

Многие марки смартфонов на Android злоупотребляют открытость ОС, создавая клоны приложений со своими уникальными особенностями, которые пользователи никогда не открывают. Такие приложения могут истощать батарею, занимать место и автоматически обновляться в фоновом режиме.

Чтобы избежать этих проблем, можно ограничить фоновое обновление и удалить ненужные партнерские программы, такие как Microsoft Office, PowerPoint, Excel, OneDrive, Facebook, Services, App Installer и Meta App Manager. Вместо этого можно использовать Facebook Lite или зайти в соцсеть через браузер. Чтобы очистить смартфон от ненужных приложений, необходимо открыть Настройки и перейти в подменю Программы, а затем удалить или выключить все, что не нужно.

Избавьтесь от Battery Saver приложений

Большинство приложений, предлагающих экономию батареи, не работает на самом деле. Они могут только отключить фоновые процессы, но это временно и можно сделать самостоятельно. Важно помнить, что такие приложения могут сами разряжать батарею, поэтому лучше не использовать их.

Используйте оптимизированные приложения

Просмотрите в системных данных приложения, поддерживает ли он ваш смартфон и оптимизирован ли под вашу версию ОС Android. Если нет – попробуйте найти аналогичное приложение от другого разработчика, который будет лучше работать именно на вашем смартфоне и не будет истощать батарею так сильно.

Обновите свой Android

Обновление ОС всегда означает, что система будет работать стабильнее и потреблять меньше энергии из аккумулятора. После обновления Android посторонние приложения также могут начать работать лучше. Если ваш производитель больше не обновляет Android, просто смиритесь с этим и следуйте другим советам.

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Используйте вместо мобильного интернета Wi-Fi

Мобильная сеть очень сильно влияет на батарею сама по себе, поэтому оптимально пользоваться бесплатным Wi-Fi там, где она есть. Но держать Wi-Fi включенным, пока вы находитесь на улице – тоже не самая лучшая идея, поскольку смартфон будет постоянно пытаться найти свободную сеть и подключиться к ней.

Поэтому Wi-Fi на улице следует включать только тогда, когда вам нужен интернет. Или, по крайней мере, там, где вы точно знаете, что доступна сеть.

Выключите лишние функции

Выключите функции Bluetooth, NFC, местоположение, мобильный Интернет и точку доступа, если вы ими не пользуетесь.

Необязательно отключать все сразу. Для начала выключите несколько из них и оцените, как это повлияло на батарею. За это время вы поймете, действительно ли эти функции нужны вам всегда включенными.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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