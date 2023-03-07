8 марта 2023 года: что категорически не стоит дарить женщинам

Наконец-то наступила весна. 8 марта будем праздновать Международный женский день. Мужчины заранее готовятся, чтобы поздравить своих женщин с этим первым весенним праздником.

UAportal предлагает узнать, как не ошибиться в выборе подарка, и какие, на первый взгляд, удовольствия могут оказаться полным разочарованием для женщин.

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Если вы собираетесь покупать цветы, учтите, какие именно растения любит ваша любимая. Возможно, не стоит покупать срезанные цветы, а выбрать растущие в горшках. К тому же многие женщины предпочитают более практичные подарки. А цветы в горшке будут радовать ее продолжительнее, чем букет, который увянет за несколько дней.

Возможно, некоторые женщины предпочитают подарить им деньги. Однако такой подарок не доставит длительного удовольствия. Лучше купить сертификат на какие-то процедуры по красоте или в парфюмерный магазин.

Духи женщинам лучше не дарить, поскольку вы точно не можете знать, какие запахи нравятся вашей любимой. Да и даже если вы знаете любимый парфюм женщины, то не стоит покупать его – возможно, она уже хочет попробовать что-то новое. Это касается и косметических средств.

Мягкие игрушки – код красный. Эта вещь может понравиться разве что девушкам в возрасте до 15 лет.

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Кухонная утварь тоже под запретом. Откажитесь от идеи подарков, несущих в себе патриархальные напоминания. Современная женщина способна заработать не только новую сковороду или кастрюлю.

Что касается сладостей – здесь лучше учитывать предпочтения вашей любимой. Если она активно занимается спортом и предпочитает здоровое питание, то лучше купить фрукты и сложить их в красивую корзину.

Нижнее белье тоже не стоит рассматривать как подарок. Даже если вы хорошо знаете человека, которому собираетесь подарить хорошее кружевное белье, остановитесь и подумайте еще раз. Вы же не знаете, какой фасон и материал она предпочитает, какой цвет, какой размер нужен.

Не стоит покупать и так называемые "пылесборники" – статуэтки, элементы декора и т.д. Такой подарок может совсем не подойти к интерьеру и ваша возлюбленная не узнает, что с ним делать.

Важно помнить: женщины на 8 Марта ждут своих близких и любимых подарков, которые заставят их почувствовать себя ценными и любимыми. Поэтому предлагаем вам варианты, что дарить женщинам.

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Можно выбрать какой-то необычный подарок, например, совместное времяпрепровождение в кафе или ресторане. Или совместное катание на роликах или коньках, поход в боулинг или в кинотеатр.

Можно подарить сертификат на мастер-класс. Так вы отлично проведете время вместе и получите новый опыт. К примеру, можно выбрать творческий мастер-класс, урок у профессионального повара, занятия по гончарному ремеслу, курсы или даже сертификат на парный массаж. Также девушку можно пригласить на конную прогулку или романтический вечер в атмосферном месте.

Интересным подарком может быть активная фоторамка или оригинальные украшения.

Любой девушке или женщине 8 марта будет наиболее приятно ваше внимание. Так что если вы не рядом в этот праздничный день, можно поздравить любимую теплыми словами или открытками.

Напомним, UAportal поделился рецептами салата и кофе дальгона, которые можно приготовить на завтрак для любимой.

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