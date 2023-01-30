Астролог назвала самый драматический месяц для Украины в 2023 году: впереди развязка

2023 год будет непростым для Украины, ведь боевые действия продолжатся. Самым драматическим может стать апрель.

Об этом заявила астролог Людмила Халанская. "Если одним словом охарактеризовать прошлый и нынешний годы, то 2022 был для Украины сокрушительным. А 2023 будет драматичным", – отметила она.

По словам Халанской, кульминация уже пройдена. Апрель будет очень напряженным, а май "станет антрактом между первым и вторым актом" войны, которая идет в Украине.

"Следующий драматический период ожидается летом. И здесь уже предугадать, чего именно он коснется и насколько может быть трагическим, очень трудно, ведь на сцену выйдет Уран – самый непредсказуемый и неуправляемый персонаж, от которого можно ждать любых сюрпризов", – отметила астролог.

Халанская добавила, что последнее самое значимое за год событие в войне в Украине в 2023 произойдет в ноябре.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.