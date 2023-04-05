Батат или фиолетовый картофель: чем удивить гостей на Пасху

Фиолетовый картофель и батат могут стать незаменимыми на вашей кухне, если вы к ним привыкнете. Готовить их очень просто, а если еще и попытаться приготовить блюда к Пасхе, то вы сможете удивить своих гостей необычными блюдами.

Фиолетовый картофель имеет не только интересный цвет, но и вкус – он чем-то похож на ореховую пасту. Ее, как и батат, можно запекать в духовке, варить, жарить, добавлять в салаты, первые блюда, запеканки и рагу. Из фиолетовых картофелей выходит удивительное пюре.

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Предлагаем из фиолетового картофеля приготовить такие блюда.

Фиолетовый картофель с оливковым маслом, шалотом и лимонным соком.

Продукты на 4 порции:

Фиолетовый картофель – 450 г

Лук-шалот – 4 штуки

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Оливковое масло – 6 столовых ложек

Соль – по вкусу

Молотый белый перец – щепотка

Рубленая петрушка – 2 столовые ложки

Процесс приготовления:

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой сварите неочищенный картофель до мягкости примерно 15 минут. Выньте из воды и немного остудите. Очистите и переведите в большую миску. Разомните картофель вилкой и добавьте измельченный шалот, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Посыпьте петрушкой и подавайте.

Веллютата из фиолетового картофеля и цветной капусты.

Что понадобится на 2 порции

Картофель фиолетовый: 350 г

Цветная капуста: 250 г

Бульон овощной: 600 мл

Оливковое масло: 2 ст.л.

Лук (идеально шалот или порей): 1 шт.

Йогурт греческий и ореховая крошка (лучше миндальная) – по 2 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Приготовьте овощной бульон. Вымойте фиолетовый картофель, очистите его от кожуры и нарежьте на диски. Вымойте цветную капусту и порежьте на кусочки. Вымойте лук и нарежьте дольками. В глубокой кассероле (сотейнике) потушите лук в 2 ст.л. оливкового масла, добавьте картофель и цветную капусту, потушите вместе несколько минут, чтобы перемешали соки. Влейте горячий овощной бульон, накройте крышкой и варите около 20 минут. Посолите за 5 минут до окончания варки и посыпьте молотым перцем. Слейте часть отвара в отдельную посуду. Отложите несколько соцветий цветной капусты для украшения. Измельчите зелень погружным блендером до получения однородной массы без кусочков. Подавайте это блюдо горячим, украсив греческим йогуртом, ореховой крошкой и цветной капустой.

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Блюда из батата

Тосты

Нарежьте батат кольцами и запекайте в травах, чесноке и оливковом масле. Когда сладкий картофель будет готов, используйте его в качестве замены хлебным тостам. Отличным компонентом станет гуакамоле, козий сыр и кабачковая икра.

Запеченный батат

Нарежьте сладкий картофель пополам и поставьте запекаться в духовку на 35 минут. Приготовьте овощные наполнения: обжарьте консервированную фасоль и кукурузу с грибами, добавьте немного томатной пасты с базиликом. Когда батат будет готов, смешайте мякоть с жареными овощами, добавьте соус из авокадо, творог и мелко рубленую зелень.

Пюре из батата

Отварите или запекайте сладкий картофель целым, затем очистите от кожуры и превратите в пюре. Добавьте топленое масло, молоко, соль и яйцо. Перемешайте и подавайте в качестве гарнира.

Больше о блюдах из батата читайте здесь.

Кстати, к запеченному батату будет наслаждаться острый клубничный соус. Его рецепт здесь.

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