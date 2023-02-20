Беларусь еще сыграет свою роль: экстрасенс дала прогноз, что ждет Украину в годовщину вторжения России

Россия не прекратит агрессии против Украины в ближайшей перспективе, наоборот начнется новый этап большой войны. 23-25 февраля на фронте будет эскалация, также возможны массированные ракетные удары по украинским городам.

Об этом заявила экстрасенс Людмила Хомутовская. "Я так понимаю, что будет эскалация. Многие люди говорят, что может быть окончание войны, но я его не вижу", – отметила она.

По словам экстрасенса, Россия попытается развязать еще большую войну путем втягивания в боевые действия Беларуси. Скорее всего, Минск пойдет на уступки Москве, и Беларусь станет частью России.

Также в годовщину войны Украину ждет большая опасность с неба, не исключено, что российские оккупанты будут испытывать новые разработки, так что игнорировать воздушные тревоги нельзя.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.