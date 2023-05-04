Бриллианты, сапфиры, турмалины, золото: сколько стоит корона возрастом 360 лет, которую наденут на Чарльза III во время коронации

В Великобритании 6 мая состоится коронация Чарльза III, старшего сына покойной Елизаветы II. Во время церемонии на голову нового короля Соединенного Королевства наденут корону, которой более 360 лет.

Она изготовлена ​​из 22-каратного золота и содержит 444 драгоценных и полудрагоценных камней, включая 345 аквамаринов, 37 белых топазов, 27 турмалинов, 12 рубинов, 7 аметистов, 6 сапфиров, 2 циркона.

Эта корона была создана в 1661 году для короля Чарльза II. Ее стоимость оценивается в 3 млн. 600 тысяч фунтов стерлингов.

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После завершения церемонии Чарльз покинет Вестминстерское аббатство в знаменитой короне Британской империи, которая стоит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Она была создана для королевы Виктории в 1838 г. и используется при коронации нового монарха. Кстати, оригинал короны в свое время был серьезно поврежден и с тех пор используется копия, в которую перенесли все драгоценные камни - 2868 бриллиантов в серебряных оправах, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 269 жемчужин и четыре рубина.

Имперская государственная корона или государственная корона — это корона, которую монарх обменивает на корону Святого Эдуарда в конце коронационной службы. Императорская государственная корона также используется в торжественных случаях, таких как государственное открытие парламента. Термин "имперская государственная корона" берет свое начало в пятнадцатом веке, когда английские монархи избрали рисунок короны, закрытый арками, чтобы продемонстрировать, что Англия не подчиняется никакой другой земной власти. Эта имперская государственная корона была изготовлена ​​для коронации короля Георга VI в 1937 году, но похожа на корону, разработанную для королевы Виктории в 1838 году ювелирными мастерами того времени Rundell, Bridge & Rundell.

Для коронации королевы-консорта Камиллы было решено использовать корону королевы Марии с серебряной оправой с позолотой, украшенную 2200 бриллиантами. Главные элементы на ней – это бриллианты Елизаветы II: "Куллинан lll" (94,4 карата), "Куллинан IV" (63,6 карата) и "Куллинан V" (18,8 карата).

Корона королевы Марии – она была избрана королевой-консортом для коронации, как было объявлено ранее, что отмечает первый случай в современности, когда существующая корона используется для коронации короля. В преддверии коронации вносятся незначительные изменения и дополнения в корону королевы Марии, например, включение бриллиантов Куллинана III, IV и V, которые были частью личной коллекции ювелирных изделий королевы Елизаветы II на протяжении многих лет. Дизайн был вдохновлен короной королевы Александры в 1902 году. Как и корону королевы Александры, ее можно носить без дуг в форме круга, который королева Мария одела в коронацию своего сына, короля Георга VI, в 1937 году.

Предполагается, что королева-консорт будет держать в руках скипетр из слоновой кости. В коронации монархов в Великобритании также используются другие церемониальные предметы. В частности, скипетр с крестом – символ власти и правосудия, скипетр с голубем – знак справедливости и милосердия. Скипетр с крестом стоит 700 миллионов фунтов стерлингов, а с голубем – 250 тысяч фунтов стерлингов.

При коронации также задействуют и другие регалии. Среди них:

Серебряные булавы – изготовлены в 1660 году. Они представляют собой церемониальные эмблемы власти, которые носят перед сувереном.

Государственный меч – символизирует Королевскую власть. Это стальной клинок с серебряной позолоченной рукояткой, уложенный в деревянные влагалища, покрытые бархатом. В 1660 и 1678 годах, во время правления короля Карла II, были изготовлены два таких меча, старший из которых не сохранился.

Золотой жезл святого Эдварда со стальным шипом был создан ювелиром короны Робертом Вайнором в 1661 году. Он происходит от предыдущего жезла, который часто называли длинным скипетром и носили во время коронационных процессий в 15 и 16 веках. Это реликвия королевского святого Эдуарда Исповедника.

Коронационная ложка – в нее поместят масло, которым будут помазаны король и королева-консорт. Это масло было освящено в церкви Гроба Господня в Иерусалиме в марте 2023 года. Эта ложка сделана из золота. Была изготовлена в 1661 году коронным ювелиром Робертом Вайнером. Эта ложка является старейшим предметом, который использовался во время коронаций. Ее использовали для помазания короля Иакова I в 1603 и во время каждой последующей коронации. В 1649 году ложка была продана служителю короля Чарльза I, вернувшему ее для коронации короля Чарльза II в 1661 году, когда к украшению ручки были добавлены маленькие жемчужины.

Шпоры – они были изготовлены в 1661 для короля Чарльза II, но использование шпор во время коронаций берет начало от короля Ричарда I, Львиного Сердца, и его коронации в 1189 году. Золотые, кожаные и бархатные шпоры символизируют рыцарство, и они были изменены в 1820 для короля Георга IV.

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Браслеты из золота Armills – обшитые бархатом браслеты связывают с древними символами рыцарства и военного лидерства. Во время предыдущих коронаций их называли "браслетами искренности и мудрости". Armills датируются 1661 годом и использовались во время каждой коронации от короля Чарльза II до короля Георга VI в 1937 году.

Пуля Суверена – была изготовлена ​​из золота в семнадцатом веке и поделена на три части с полосами драгоценных камней для каждого из трех континентов, известных в средневековье.

Кольцо Суверена – состоит из сапфира с рубиновым крестом, оправленным бриллиантами. Перстень, являвшийся символом королевского достоинства, был изготовлен для коронации короля Вильгельма IV в 1831 году, и все суверенные особы, начиная с короля Эдуарда VII, использовали его во время своих коронаций.

Суверенные скипетры – скипетр суверена с крестом представляет светскую власть суверена и ассоциируется с хорошим управлением. Он содержит золотой стержень, увенчанный эмалированным сердцевидным элементом, содержащим бриллиант Куллинан I. Скипетр был создан для короля Чарльза II. Скипетр суверена с голубем, традиционно известный как "Жезл справедливости и милосердия", символизирует духовную роль суверена, а эмалированный голубь с распростертыми крыльями символизирует Святой Дух. Он был создан коронным ювелиром Робертом Вайнером в 1661 году.

Кольцо королевы-консорта – рубин в золотой оправе, был изготовлен для коронации короля Вильгельма IV и королевы Аделаиды в 1831 году, и использовался еще тремя королевами-консортами: Александрой, Марией и Елизаветой II.

Жезл королевы-консорта с голубем отражает скипетр суверена с голубем и символизирует "справедливость и милосердие", а голубь со сложенными крыльями символизирует Святого Духа. Скипетр королевы-консорта с крестом изначально был предоставлен для коронации Марии из Модены, королевы-консорта Иакова II, в 1685 году Робертом Вайнером, и инкрустированный горным кристаллом.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо избрал Чарльз III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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