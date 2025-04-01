Будет доступен каждому на Пасху: в Украине существенно падают цены на популярный продукт

В марте 2025 года стоимость пшеничной муки упала на 16%. Специалисты считают, что это может быть связано с решением торговых сетей ввести скидки накануне Пасхи. В то же время цены на сырье в течение последнего месяца оставались стабильными.

Об этом сообщает "Главред" со ссылкой на ежемесячный мониторинг цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Согласно данным, среди всех круп только мука продемонстрировала снижение цены.

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Стоимость гречки и риса выросла на 4% и 1% соответственно. Аналогично подорожали сахар (+4%) и растительное масло (+2%). При этом цены на макаронные изделия остались без изменений.

Стоимость гречки в марте выросла на 4%. Источник: УКАБ Стоимость гречки в марте выросла на 4%. Источник: УКАБ

"Подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильно высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченным предложением из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц", – отметили в УКАБ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

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