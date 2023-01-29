'Будет очень много потерь': астролог рассказала, что ждет Украину в феврале

Война в Украине в феврале 2023 года не утихнет, а наоборот разгорится с новой силой. Российские оккупанты попытаются перейти в новое наступление, но ВСУ получат мощное оружие от западных партнеров и смогут дать отпор врагу.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук. "Марс – это Бог Войны. Эта энергия в феврале начнет увеличиваться. Украина начнет понимать, почему продолжается коррупция, чистка во власти. Люди могут быть опечалены этим фактом. Движение луны способствует, чтобы мы раскрывали эту ложь", – отметила она.

Тимощук подчеркнула, что в феврале будут перестановки и увольнения в украинской власти. Эти процессы совпадут с эскалацией на фронте, боевые действия активизируются, будет много потерь. Тяжелыми окажутся ближайшие два-три месяца. Однако есть шанс выйти из этой ситуации благодаря помощи из-за границы.

"Военные действия будут в активной фазе. Мы получим, возможно, освобождение территорий. Но Украина входит в период недостатка финансов. Ситуация не улучшиться, а даже усугубиться. К сожалению, в феврале будет очень много потерь. Все эти маги и шаманы в России будут активничать на оккупированных территориях", – подчеркнула астролог.

Она уточнила, что попытка нового наступления России будет, но ВСУ смогут отстоять свои позиции.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.