'Будут летать ракеты': астролог назвала город Украины, который Россия атакует с новой силой

Россия в ближайшее время не прекратит ракетных ударов по Украине. Особая угроза нависнет над Киевом, враг будет пытаться сломить украинцев, не исключено новое наступление.

Об этом УНИАН заявила астролог Яна Тимощук. По ее словам, страну-агрессора не остановят даже ответные действия ВСУ, которые могут нанести удары по российской территории.

"Что касается Киева, то захватчики не хотят оставить его в покое. Будут лететь ракеты, люди будут прятаться в укрытиях. Враг хочет буквально стереть столицу Украины в прах. Возможно наступление со стороны Беларуси. Если есть возможность, лучше уехать из города", – отметила она.

Астролог добавила, что Путин не откажется от своих планов в отношении Украины. Единственный сценарий, который может положить конец агрессии Кремля, – это развал России.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.