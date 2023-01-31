Чесотка и бельевые вши: женщины и матери русских мобилизованных пожаловались путину (видео)

В Приморском крае российской федерации жены и матери записали мобилизованных записали видеообращение к своему президенту с просьбой обратить внимание на то, в каких условиях их родным приходится воевать.

Женщины утверждают, что их мужья и сыновья воюют в невыносимых условиях и массово болеют. А губернатор региона их траура игнорирует.

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На видео, рассчитанное на путина, которое записали женщины, они говорят: "Обращаются к вам жены и матери мобилизованных 394-го и 143-го полков из Приморского края. Наше обращение вызвано тем, что на местном уровне нас никто не слышит".

Женщины говорят, что оставляли сообщения в официальном Телеграмм-канале губернатора Олега Кожемяко, однако они были заблокированы. А минобороны рф на их обращение "дает отписки".

По их словам, мобилизованные были отправлены на войну с минимальной подготовкой еще в октябре 2022 года. С тех пор им не посылали ни подкрепления, ни замены. Также они не получали снаряжения и гуманитарную помощь. А из-за сложных санитарных условий у военных завелись вши и развилась чесотка.

"У них нет возможности получать личную гигиену, от чего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка, медицинскую помощь им не оказывают, поэтому обострились хронические заболевания", — отметили женщины.

Они попросили путина, чтобы он обратил внимание на эти проблемы и добился, чтобы их мужчинам предоставили отпуск и возможность приехать домой отдохнуть.

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Напомним, в россии после объявления мобилизации повестки мужчинам вручают на улицах, в метро, в автозаках, на рабочих местах. Дополнительной мотивацией для мобилизованных семей уже стала выдача угля и баранов. Впоследствии мобилизованных приравняли и к дровам.

А накануне стало известно, что в Якутии родственникам мобилизованных предложили единовременную помощь в виде свежих овощей.

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