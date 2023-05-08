Четырехдневная магнитная буря накроет Землю в конце мая: подробности

Магнитные бури в мае 2023 - когда будут опасные дни в мае и как улучшить здоровье

В конце мая ожидается четырехдневная магнитная буря. Ее мощность будет составлять 4 балла из 10.

По данным Meteoagent, она продлится с 23 по 26 мая. В это время люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.

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В общем, май будет спокойным, поскольку в основном магнитные бури ожидаются слабые. Их мощность будет составлять только 2 балла.

Однако ожидаются и более интенсивные метеоудары, и вот когда:

8-22 мая – магнитная буря мощностью в 2 балла (низкая);

23-26 мая – магнитная буря мощностью в 4 балла (средняя);

27 мая – метеоудар низкой мощности (2 балла);

28 мая – метеоудар мощностью 4 балла;

29-30 мая – слабая магнитная буря в 2 балла.

Магнитные бури в мае 2023 - график магнитных бурь

Однако эти прогнозы могут еще изменяться в зависимости от вспышек на Солнце.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме;

больше гуляйте на свежем воздухе;

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости;

лучше не употребляйте от алкогольных напитков, курения, энергетиков;

избегайте от употребления кофе, крепкого чая.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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