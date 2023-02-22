Что добавить в воду для полива комнатных растений, чтобы они были здоровыми и хорошо росли.

Чем поливать комнатные цветы, чтобы они лучше росли

Когда комнатным цветам не хватает питательных веществ, они могут начать чахнуть, листья могут засохнуть, а растения выглядят не здоровыми. Однако есть несколько вещей, которые можно добавить в воду для полива, чтобы цветы снова "ожили" и порадовали пышным цветением.

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Что добавить в воду, которой нужно поливать ослабевшие комнатные растения:

Мед полезен не только для людей, но и для комнатных растений. Растворите 1 столовую ложку меда в литре теплой воды и полейте цветки этим раствором под корень. Такая подкормка освежит цветы и сделает цветение пышным. Но делать эту процедуру можно не чаще раза в месяц.

Сок алоэ – это естественный стимулятор роста, ускоряющий цветение растений. Растворите 1 чайную ложку сока в 1,5 л теплой воды и полейте растение;

– это естественный стимулятор роста, ускоряющий цветение растений. Растворите 1 чайную ложку сока в 1,5 л теплой воды и полейте растение; Зола также часто применяется на огородах и клумбах. Она обогащает почву и подпитывает цветы витаминами. Золой следует посыпать землю в горшке, а затем сразу полить цветок. Возьмите 1-3 ложки золы в зависимости от размера горшка с растением;

также часто применяется на огородах и клумбах. Она обогащает почву и подпитывает цветы витаминами. Золой следует посыпать землю в горшке, а затем сразу полить цветок. Возьмите 1-3 ложки золы в зависимости от размера горшка с растением; Аспирин можно добавлять в воду для полива цветов раз в два месяца. Растворите 1 таблетку в литре воды. Такой раствор защитит растения от болезней и ускорит рост, а также сделает листья насыщенно-зеленого цвета;

Касторовое масло помогает цветам расти быстрее и ярче и предохраняет от болезней. На 1 л теплой воды возьмите 1 чайную ложку масла;

помогает цветам расти быстрее и ярче и предохраняет от болезней. На 1 л теплой воды возьмите 1 чайную ложку масла; Цитрусовые косточки придают яркость цветам, делают растение более крепким и здоровым. Залейте большую горсть косточек любого цитруса и оставьте настаиваться сутки. После чего полейте растение настоем под корень.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

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