'Дата уже согласована': таролог предупредила о новой атаке России и указала на окончание войны в Украине

Россия готовит новый массированный ракетный удар по Украине, дата атаки уже согласована в Кремле. Оккупанты проводят подготовку, и хотя украинские силы ППО будут работать на максимум, жертв не избежать.

Об этом заявила таролог Ирина Клевер. "Отобьем (ракетный удар – ред.), но жертвы будут... Это неизбежные жертвы, без них не будет победы", – отметила она.

По словам таролога, Кремль атаками на Украину пытается добиться от Киева согласия на мирные переговоры на своих условиях. Однако ВСУ дадут мощный отпор врагу.

Украинцам станет легче уже в марте, после 25 числа. Клевер подчеркнула, что сейчас в войне Украины с Россией начался переломный момент, который и приведет к окончанию боевых действий.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.